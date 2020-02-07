Февраль 7th, 2020

Финальную часть «Форсажа» могут разделить на два фильма

Только 21 мая в прокате появится девятая часть, как Вин Дизель уже начал делиться планами по поводу десятой.

«Я начал планировать «Форсаж 10″ до начала съёмок девятой части. Именно так. Эта вселенная настолько крепкая и богатая на таланты и истории, что спин-оффы просто неизбежны. Universal заслуживает этого, так как она столько вложила в эту маленькую сагу, поэтому мы должны отплатить Universal. А что касается фанатов, то если первая и вторая части «Форсажа 10″ приведут к завершению, то было бы хорошо, если бы этот мир продолжил существовать для следующих поколений» — говорит Дизель.

Эти слова также не исключают, что в итоге студия решит заняться и одиннадцатым фильмом.