Февраль 7th, 2020 Европа впервые закупила столько же СПГ, сколько российского газа



Европейские страны продолжают резко наращивать закупки сжиженного газа. По итогам января импорт СПГ достиг 10 млрд кубометров и впервые в истории сравнялся с поставками от «Газпрома», следует из данных ежемесячного «Мониторинга» школы «Сколково».



Год назад российский газ опережал сжиженный вдвое: в январе 2019-го «Газпром» продал 15 млрд кубометров, в виде СПГ на рынок поступило 7,7 млрд.



Но с тех поставки СПГ выросли на 30%, а экспорт «Газпрома» упал катастрофически — на 33% год к году. В результате уровень использования регазификационных терминалов превысил 50% (против 45% в среднем в прошлом году).



Европейский рынок продолжает тонуть в избытке газа, который уже обрушил цены до уровня, близкого к точке рентабельности «Газпрома». На крупнейших газовых хабах — британском NBP и нидерландском TTF — спотовые контракты в течение января продавались в среднем по 4 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц). К концу месяца котировки просели до 3,5-3,7 доллара, что эквивалентно 120-130 долларов за тысячу кубов.



Точкой безубыточности для российского трубопроводного экспорта (с учетом всех налогов, стоимости добычи и транспортировки) принято считать отметку около или чуть ниже 4 долларов за млн БТЕ, а это фактически текущий уровень цен, пишут эксперты «Сколково».



Цены в долгосрочных контрактах «Газпрома» заметно выше, но поставки по ним падают, вынуждая компанию продавать значительные объемы на электронных торгах. За первые две недели января объем таких сделок превысил 2 млрд кубометров по средней цене около 150 долларов.



Добыча газа в США тем временем продолжает расти (+8%, 2,7 млдр кубометров в день), и Минэнерго прогнозирует новые рекорды экспорта СПГ: 67 млрд кубометров в этом году и 80 млрд — в следующем.



При текущих ценах экономика поставок американского СПГ в Европу уже на грани рентабельности, а с учетом платежей за сжижение — в красной зоне, отмечают эксперты «Сколково»: заводы продают СПГ по 70-120 долларов за тысячу кубометров, 35 долларов стоит транспортировка, 18 долларов — регазификация, пишет Финанс. В России хотят построить гигантский православный суперсобор

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