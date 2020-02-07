Февраль 7th, 2020

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова пыталась покончить с собой

21-летняя Александра Солдатова, четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике, попыталась покончить с собой в Москве. 4 февраля стало известно, что она не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в интервью Олимпийскому комитету России заявила, что у спортсменки проявились проблемы со здоровьем. По ее словам, они связаны с взрослением.

На следующий день Солдатову госпитализировали в столичную больницу с глубокими порезами на левой руке. Сообщается, что она находится в тяжелом состоянии.

Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает, — заявил собеседник агентства городских новостей «Москва».

Впервые признаки булимии появились у Александры осенью 2019 года. Тогда она потеряла сознание во время проходившего в Португалии финального этапа Кубка Вызова по художественной гимнастике. Из-за этой ситуации она не попала в сборную России перед прошлым чемпионатом мира. К слову, гимнасткам нередко ставят диагноз «расстройство пищевого поведения». Это можно объяснить в том числе и строгими правилами, связанными с весом и параметрами фигуры.

Тренер гимнастки Александры Солдатовой Анна Дьяченко прокомментировала информацию о госпитализации спортсменки после попытки суицида.