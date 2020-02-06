Февраль 6th, 2020

Зеленского готовят к прямым переговорам с боевиками

Зеленского готовят к прямым переговорам с боевиками — Росия всячески толкает неопытного президента в этом направлении, фактически уже завершая впихивание сепаратистских республик в Украину. Об этом заявимл известный политого Павел Нусс. По его словам, на такое развитие событий указывают перестановки в руководстве сепаратистов.

«Главой «ДНР» Кремль назначил вице-губернатора Иркутской области РФ Пашкова. С одной стороны, этим назначением Россия подтвердила факт своего присутствия как второй стороны конфликта, с другой, это назначение также может означать подготовку Зеленского к прямым переговорам…» — написал он ан своей странице. При этом источники в ОПе отмечают со своей стороны, что сценарий переговоров между УКраиной и боевиками всерьез рассматривается в ОПе Зеленского. Подготовкой таких переговоров займется вероятно одиозный советник Ермак.

Тем временем на фронте продолжается активное противостояние. Украинские позиции за сутки были обстреляны 6 раз. За прошедший день потерь нет.