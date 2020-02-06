Февраль 6th, 2020

Зеленский обещает украинцам голосование через смартфон

Президент Украины Владимир Зеленский планирует внедрить для Украинской возможность голосования с помощью смартфона и интернета.

По словам украинского президента, отношения человека и государства в будущем должны осуществляться в режиме онлайн.

«В целом наша цель, чтобы все отношения с государством, человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и интернета. В том числе голосовать на президентских парламентских или местных выборах. Это вызов — амбициозный, но достижимый».

Зеленский признал, что есть много препятствий, но пообещал сделать все, «чтобы была» е-страна «.

Напомним, 6 февраля министерство цифровой трансформации представило свой приложение для смартфонов «Государство и я», который имеет целью оцифровать государственные услуги и документы для Украинской.

Сейчас приложение уже можно загрузить с Play Market для пользователей операционной системы Android. В App Store для владельцев техники Apple приложении состоянию на начало презентации пока нет.

Напомним, в тестовом режиме приложение заработал 16 декабря. Первым шагом были электронные права и технический паспорт. В смартфон планируют загрузить еще и паспорт и пенсионное удостоверение. Всего в мобильном окажется достаточно большой перечень услуг.