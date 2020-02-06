Февраль 6th, 2020

Врачи раскрыли главную опасность мандарин



Врачи раскрыли главную опасность мандарин — по мнению исследователей из института межицины Глазго, мандарины несут прежде всего большую опасность для людей преклонного возраста с заболеваниями желудка. Но и не только это является опасностью оранжевого фрукта.



Сейчас начался «мандариновый сезон» и медики предупредили о том, что не стоит увлекаться поглащением мандарин, так как это может привести к появлению аллергических реакций, а также вздутию живота.

Также эксперты рассказали о том, что это фрукт нужно с большой осторожностью употреблять тем людям, у которых имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.



Для организма человека безопасным числом съеденных за один день мандарин — это четыре штуки. Также этот фрукт категорически нельзя употреблять натощак, употреблять мандарины лучше в утреннее время, а также днем до пяти часов вечера.



При правильно употреблении мандарин, конечно же есть и польза для нашего организма. Кислоты этого фрукта очищают наш организм от токсинов, повышают иммунитет, ну и конечно же улучшают настроение.



Диетолог Елена Соломатина рассказала нам о том, что производители обрабатывают эти фрукты для того, чтобы у них был дольше срок хранения и из-за таких способов обработки мандарины могут стать опасными. Со слов диетолога фрукты привезенные из-за рубежа, обрабатывают противогрибковыми средствами, поэтому корочки ни в коем случае нельзя употреблять в пищу — это опасно.