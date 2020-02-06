 
 
Февраль 6th, 2020

В сеть попали фото со съемок новой «Матрицы»



В сеть попали фото со съемок новой «Матрицы» — съемки идут в Сан-Франциско и кинопродюсеры всем приготовили неожиданный сюрприз. Правда теперь мы увидим сильно постаревшего Нео с сединами в бороде. 

Выход фильма запланирован на май 2021 года. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити.




А вот агент Смит однозначно не появится в четвертом фильме, работа над которым ведется в настоящее время. Хьюго Уирвинг встречался с постановщицей Ланой Вачовски и обсуждал свое возвращение к образу антагониста, но актеру, который сейчас занят в театральной постановке, и режиссеру было сложно согласовать рабочие графики. В итоге Вачовски, поразмыслив некоторое время, отказалась от идеи включать агента Смита в сюжет продолжения.













Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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