Февраль 6th, 2020

В России центральное телевидение рассказало, что коронавирус изобрел Трамп

Федеральное телевидение России, словно батискаф, продолжает погружение в темную бездну в поисках «дна» шизоидного психоза.

В среду «Первый канал» сообщил о возможной связи президента США Дональда Трампа с происхождением китайского коронавируса nCoV-2019.

Признавая конспирологический характер версии, ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов предположил рассмотреть этимологию термина коронавирус. «Из происхождения слова становится ясно происхождение вируса», — объяснил он.

«Берем слово корона. Оно в основе, идет первым. Поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался президент страны, главного соперника Китая на мировой арене», — задался вопросом ведущий и сам же ответил: «Правильно. Раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты».

«Так что происхождение коронавируса, а главное цели и задачи его использования становятся совершенно ясными», — заключил он.

«Очевидно, что Китай несет существенные экономические потери. А кто главный соперник Поднебесной? Соединенные Штаты. Кто там президент? Трамп. Чем он известен, кроме этого? Тем, что владел конкурсом красоты «Мисс Вселенная», где красавицы вместе с титулом получают символические короны. А новый вирус называется коронавирусом, потому что по своей структуре напоминает символический головной убор», — сообщили зрителям «Времени» в последующем сюжете.

В 2020 году содержание «Первого канала» обойдется федеральному бюджету как минимум в 6,5 млрд рублей. Эта сумма будет выделена в виде субсидии «на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей».

Кроме того, «Первый канал» станет получателем коллективной субсидии на 7,5 млрд рублей, которую разделит с НТВ, ТРК «Петербург», АО «Карусель», АО «ТВ Центра» и ООО «Национальный спортивный канал». Эти деньги пойдут на оплату «услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек», следует из закона о бюджете.