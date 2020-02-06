Февраль 6th, 2020

В России будут проводить регулярные учения по отключению Рунета от мировой Сети





Путин подписал так называемый закон «автономном» или «суверенном» Рунете, который вступит в силу с 1 ноября текущего года. Как сообщается, на днях Дмитрий Медведев подписал положение о проведении учений по обеспечению безопасности Рунета. Этот документ также вступит в силу с 1 ноября.



Он подразумевает проведение регулярных учений по отключению Рунета от мировой Сети. Регулярность пока не определена, но проводиться учения должны не реже одного раза в год. План проведения будет утверждать Минкомсвязи России ежегодно до 1 декабря, при этом график будет находиться в свободном доступе на сайте Роскомнадзора в течение пяти рабочих дней с момента публикации. Кроме того, предусмотрены и внеплановые мероприятия.



В учениях будут задействованы и правительственные ведомства, и операторы связи. Как сказано в документе, учения будут представлять собой «совокупность технических и тактических мероприятий, направленных на выполнение задач в условиях конкретной ситуации возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России сети «Интернет», за исключением российского государственного сегмента сети «Интернет», и сети связи общего пользования».



Участниками учений будут как операторы связи, так и владельцы сетей связи и точек обмена трафиком. Курировать проведение учений будут соответствующие ведомства включая Россвязь, Роскомнадзор, ФСБ, ФСО, ФСТЭК, Минкомсвязи и Минобороны.