Февраль 6th, 2020

В Перу при помощи лазерного сканирования нашли огромный мегаполис предсественников инков





В Перу при помощи лазерного сканирования нашли огромный мегаполис цивилизации инков площадью около 32 километров, при этом они смогли найти совершенно древние разрушенные строения, используя самые современные технологии. Новый город инков приоткроет завесу тайны, откуда появилась цивилизация инков. Археологи исследовали древнее поселение на вершине горы в перуанских Андах, которое предшествовало знаменитому городу инков Мачу-Пикчу.

Поселение находится в археологической зоне, известной как Ват’а, что в переводе с местного языка коренных народов означает «остров», на высоте около 13 000 футов (4 км). Это примерно на 5000 футов выше, чем Мачу-Пикчу, венец цивилизации инков.



«Здесь уже почти нет деревьев и растительности, вокруг — величественные горы, и отсюда открывается прекрасный вид на окрестные долины», — рассказали ученые.



Исследователь National Geographic Альберт Лин — вместе с археологами Аданом Чокке Арсе и Томасом Харди — использовал революционную технологию, известную как LiDAR, чтобы раскрыть всю протяженность этого города, который был заселен инками и представителями племен, которые часто упоминаются как «пре-инки».



Эта технология использует приборы, установленные на самолете, которые излучают импульсы лазерного излучения с частотой сотни тысяч раз в секунду, что позволяет создавать подробные 3D-карты, которые раскрывают рельеф местности и любые древние искусственные объекты, которые обычно не видно сверху.



Город был исследован и ранее, с использованием традиционных археологических методов. Тогда ученые обнаружили следы могил, церемониальных площадей, жилых районов и большой окружающей стены.



Тем не менее, проведя исследование с помощью LiDAR археологи смогли выявить еще много невиданных ранее особенностей. Среди этих особенностей команда смогла идентифицировать характерную террасу инков, а также круговые структуры, связанные с пре-инками.



Исследователи говорят, что это место было, в некотором смысле, шаблоном для города Мачу-Пикчу, который был построен в середине 15 века.