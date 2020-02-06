Февраль 6th, 2020

В московском аэропорту задержали пятерых израильтян и выдворили

Российские пограничной беспардонно задержали пятерых граждан Израиля в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источники.



По информации издания, задержанных израильтян депортировали с РФ без объяснения причин. Отмечается, что туристы прилетели в Москву в 12:20 мск. По словам одного из граждан, по прибытии в столицу Мордора у них забрали паспорта, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, взяли анализы ДНК и «закрыли на шесть часов в комнате без воды и контакта с миром».



Только после жалоб сотрудники аэропорта принесли им одну бутылку воды на всех, указывает один из задержанных.



Представитель еврейского государства на РФ Яффа Оливицки объяснила, что их депортация может быть связана «отношениями с Россией», которые обострились после задержания Наамы Иссахар.



Как «обострились» эти отношения мы все могли наблюдать на форуме холокоста в Израиле, где израильтяне позорно предоставили трибуну фашисту и международному террористу Путину.