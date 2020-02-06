Февраль 6th, 2020

В Крыму воды у оккупационных властей осталось на 100 дней

В оккупированном Севастополе питьевой воды осталось максимум на 100 дней. Об этом заявил так называемый главарь «госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма» И.Вайль, передает «Крым.Реалии».







По словам оккупанта, напряженная ситуация с водоснабжением возникла в результате недостаточного количества осадков в трех водохранилищах, из которых вода подается в Симферополь. В них накоплено на 25-28 миллионов кубометров воды меньше прошлогоднего уровня.



В свою очередь главарь оккупационной «администрации» Симферополя Проценко заявила, что в городе намерены ввести график подачи воды. Ограничения коснутся как многоквартирных домов, так и частного сектора.



На захваченном Крыме оккупационная власть запретила автомойки и сауны из-за дефицита воды на полуострове.



«Настоящая ситуация с водой в Крыму. В Симферополе с 4 февраля запрещены автомойки и сауны. Драконовские ограничения водопользования», – заявил в Facebook бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.



Он отметил, что на такие действия оккупанты пошли в пиковое и наиболее заводненное время года – весной воды с гор будет значительно меньше.



«И здесь как раз, впервые с 2014 года, нардепы по странному стечению обстоятельств, поедут смотреть на дамбу у КПВВ «Каланчак». Если все же не получится поддаться на шантаж и на подкуп оккупантов – то Крым будет освобожден значительно быстрее, чем мы ожидали. Сейчас наступает момент истины. Устоим ли?» – резюмировал Борис Бабин.