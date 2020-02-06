Февраль 6th, 2020

Ученые сделали революционное открытие о происхождении человечества

Открытие о происхождении человека ставит под сомнение общеизвестную теорию

Теория о происхождении современного человека подверглась серьезному сомнению. Ученые Принстонского университета в штате Нью-Джерси смогли доказать, что все люди произошли от неандертальцев.

Напомним, согласно существующей теории, современные люди — это выходцы из Африки, которые не имеют ничего общего с неандертальцами. Якобы предки человека появились гораздо позже неандертальцев и некоторое время сосуществовали с ними (40-30 тысяч лет назад).

Ученые благодаря новому методу исследования смогли выявить гены неандертальцев в ДНК «африканских» предков человека.

«У нас всех в ДНК, скорее всего, немного генов неандертальцев — включая африканцев, которые, как считалось, не имеют генетической связи с неандертальцами», — говорится в сообщении.

Это исследование ставит под сомнение незыблемую теорию о происхождении человека, согласно которой современный человек появился в Африке, а затем мигрировала на другие континенты.

«Впервые обнаружены фактические доказательства происхождения африканцев от неандертальцев», — заявил научный сотрудник Института интегративной геномики Льюиса-Зиглер в Принстоне и соавтор исследования Лу Чен.