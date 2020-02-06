 
 
Февраль 6th, 2020

Ученые работают над созданием «антисолнечной» батареи

батарИсследователи из Калифорнийского университета презентовали проект «антисолнечной» батареи, которые могут производить электроэнергию в вечернее и ночное время.

Ученые уверены, что для этого надо создать противоположность солнечным панелям. Сейчас ученые работают над прототипом панели. Панель работает по схожему принципу с солнечной, но процесс идет в обратном направлении. Солнечные панели перехватывают энергию, которую Солнце направляет на холодную землю, и превращает ее в электричество.

Но ночью тепло в виде инфракрасного излучения переходит от Земли к более холодному космосу, поэтому новый вид батареи надо будет направить в сторону Земли, объяснили ученые. Поскольку в инфракрасном излучения меньше энергии, «аантисолнечные» панели могут за ночь генерировать около четверти электричества, которое производит солнечная панель днем.

Новый вид батареи будут сделаны из материала, который улавливает свет с большей длиной волны, например, ртутные сплавы.

Tags: , | Category: Наука, Новости ﻿
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