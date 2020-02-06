Ученые нашли скелет ранее неизвестного динозавра на Аляске

Ученые из Университета Аляски Фэрбенкс определили новый вид талаттозаврив, морских рептилий, живших более 200 млн лет назад.
Скелет нового вида, получившего название Gunakadeit joseeae, является наиболее полным скелетом талаттозавра, когда-либо найденным в Северной Америке.
Талаттозавры были морскими рептилиями, которые жили более 200 млн лет назад, во время среднего и позднего триасового периода, когда впервые появились их дальние родственники — динозавры. Они выростали до 3-4 метров и жили в экваториальных океанах по всему миру, пока не вымерли в конце триаса.
«Когда вы находите новый вид, одна из вещей, которую вы хотите сделать, — это рассказать людям, где, по вашему мнению, он вписывается в генеалогическое древо. Мы решили начать с нуля », — сказал Патрик Дракенмиллер, ведущий автор работы, куратор наук о Земле в Музее Университета Аляски.
Процесс повторного изучения родословной доисторического животного включает анализ десятков и десятков подробных анатомических особенностей из ископаемых образцов по всему миру, а затем использование компьютеров для анализа информации, чтобы увидеть, как различные виды могут быть связаны. Дракенмиллер сказал, что он и сотрудник Нил Келли из Университета Вандербильта были удивлены, когда определили, кем оказался Gunakadeit joseeae.
Оказалось, что скелет — это относительно простой тип талаттозавра, который выжил в конце существования группы.
«Талаттозавры были одними из первых групп обитающих на суше рептилий, которые заново адаптировались к жизни в океане. Они процветали в течение десятков миллионов лет, но их окаменелости относительно редки, поэтому этот новый образец помогает заполнить важный пробел в истории их эволюции и возможного вымирания », — рассказал Нил Келли.
Gunakadeit joseeae имеет ряд характерных особенностей, в том числе чрезвычайно вытянутую форму головы с заостренной передней частью. Исследователи считают, что это помогало существу добывать себе пищу — мелких животных в щелях прибрежных рифов.
«Вероятно, он засовывал свой острый нос в трещины и щели на коралловых рифах и питался мягкими организмами», — говорит Патрик Дракенмиллер. По мнению ученого, существо находила пищу на мелководье, что, возможно, и привело к исчезновению Gunakadeit joseeae после падения уровня моря.
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