Февраль 6th, 2020

Ученые доказали, что вспыльчивые женщины умнее других

Если окружающие считают вас слишком сердитой, воспринимайте это как комплимент. Ученые говорят, что раздражительные женщины умнее, так что отныне не нужно делать из себя воспитанную и вечно положительную девочку. Вместо этого примите несносную часть своего «я» с распростертыми объятиями и считайте это благословением.

Результаты исследования, в котором ученые пришли к заключению, что внушать окружающим толику страха бывает полезно.

Почему скверный характер делает нас умнее



В результате тщательного исследования ученые университетов Нового Южного Уэльса и Стэнфорда пришли к выводу, что женщины, которым с трудом удается держать себя в руках, как правило, обладают более высокими умственными способностями. Результат был основан на том факте, что перемены настроения влияют не только на качество принятия решений, но и обостряют память, позволяя женщине быстро вспоминать какие-то детали.

Плохой характер характеризуется ментальной негативностью, которая заставляет людей лучше осознавать, что их окружает. Вот почему, когда женщина не в настроении, она стремится сосредоточиться и тщательно проанализировать, что она видит, думает и делает в этот момент.

В характере темпераментных женщин постоянно присутствует отрицательный настрой, что позволяет им уделять больше внимания и быть умнее в разных сферах своей жизни. Это проявляется в ситуациях, когда им нужно сделать важный выбор или найти решение сложной профессиональной, социальной или деловой задачи. Сердитые женщины проводят холодный анализ вместо того, чтобы предаваться сентиментальным рефлексиям.

Непропорционально веселые люди более импульсивны

В ходе исследования ученые также обратили внимание на то, как позитивные и веселые люди реагировали на ситуации, требующие принятия решений или анализа, и обнаружили у них одно существенное преимущество: они более креативны.

Однако если человек слишком доволен, то пользы может и не быть: чувство радости способствует принятию импульсивных безответственных решений, которые не были должным образом обдуманы. В конечном итоге это может привести к негативным, а порой и катастрофическим последствиям.

Что делать, если вы не злюка?

Люди не могут быть радостными или сердитыми постоянно. Наше настроение переменчиво, оно колеблется в зависимости от того, что приносит нам каждый новый день. Но согласно исследованию быть строгим полезно, когда сталкиваешься с проблемой или вынужден принимать трудное решение. Наш внутренний негатив заставляет нас сосредоточиваться на каждой детали и делать правильный выбор.

После того как проблема решена, вы можете вновь начать улыбаться.

Предостережение: скверный характер полезен, но может и навредить

Помимо аналитических способностей и навыков принимать решения, сварливые девушки часто обладают превосходными лидерскими качествами, что позволяет им более эффективно управлять командой. Но не всегда им самим от этого хорошо.

Находясь в состоянии постоянного раздражения и негатива, люди испытывают сильный стресс, который может вылиться в депрессию. Именно поэтому эксперты, проводившие исследование, рекомендовали вспыльчивым девушкам постараться сбалансировать свои эмоции, чтобы их бурный нрав в конечном итоге не влиял на качество их жизни.