 
 
Февраль 6th, 2020

Турция требует от России прекратить атаки сирийских войск в Идлибе

Мевлют Чавушоглу


Ранее на этой неделе в результате артобстрела погибли восемь турецких военнослужащих

Турция ожидает, что Россия немедленно остановит атаки сирийского правительства в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, отметив, что Анкаре нужно работать с Москвой над урегулированием проблем в регионе.

В результате артобстрела со стороны сирийских войск в понедельник погибли восемь турецких военнослужащих, что привело к ответным действиям.

В беседе с журналистами в Баку Чавушоглу сказал, что российская делегация приедет в Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе.

Он добавил, что после этих переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости.

«Мы ожидаем от гарантов [сирийского] режима, в данном случае от России, немедленно остановить режим. Мы обсуждаем эти проблемы с Россией, с которой мы работали до настоящего момента», – сказал Чавушоглу.

«Мы сообщили о своей твердой позиции нашим российским коллегам», – заявил он, добавив, что Анкара намерена прекратить «гуманитарную драму» в Идлибе.

Category: Новости, Россия ﻿
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