Февраль 6th, 2020 Турция сказала нет российскому газу



Пока Газпром достраивал стоивший 7 млрд долларов трубопровод «Турецкий поток», Турция резко сократила закупки российского газа.



По итогам 2019 года на турецкий рынок с РФ было поставлено 14,4-14,8 млрд кубометров, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), сообщает Финанз ру.



Спад относительно 2018 года составил около 40%. В результате Турция впервые за 13 лет вышла из топ-3 покупателей российского газа. С 2007 года турецкий рынок был вторым по объемам экспорта для «Газпрома», уступая лишь ФРГ. Но в прошлом году Турция купила с паребрика газа меньше не только Италии, но даже Австрии, экономика которой в два раза меньше турецкой.



Газопровод «Голубой поток», качающий газ в Турцию с 2003 года, оказался недозагружен более чем на треть: при мощности в 16 млрд кубометров в год он пропустил 10,3-10,6 млрд кубов. Еще 4,35 млрд кубометров «Газпром» поставил через Трансбалканский коридор.



Российский газ турецкие покупатели заменили закупками в Азербайджане и поставками СПГ, следует из статистики.



После запуска трубопровода TAP, качающего газ в Европу с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, Турция на 29% увеличила газовый импорт из Азербайджана. За 11 месяцев он составил 8,66 млрд кубометров (1,9 млрд).



Поставки сжиженного природного газа за 11 месяцев достигли 10,9 млрд кубометров, а по итогам года могли выйти на планку 12 млрд кубов, подсчитал «Интерфакс». Это на 7% больше, чем в 2018 году.



Крупнейшим поставщиком с долей почти 50% рынка стал Алжир (5,068 млрд кубометров). На втором месте оказалась Нигерия (2,13 млрд), на третьем — Катар (1,93 млрд). Американский сланцевый газ, с рекордной добычей и запуском четырех новых терминалов в портах Восточного побережья, на турецком рынке пока составил 980 млн кубометров за год.



Эпизодические поставки СПГ приходили также из Экваториальной Гвинеи, Египта, Тринидада и Тобаго, Норвегии и даже Франции. Импорт из Ирана не изменился — 6,88 млрд кубометров.



Избирательно урезать закупки именно российского газа Турцию заставили ценовые разногласия и российская жадность.



В феврале прошлого года стало известно, что «Газпром экспорт» через суд отменил скидку в 10,25%, которой с 2015 года пользовались частные турецкие импортеры газа — Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. и Enerco Enerji A.S.



Трейдеры традиционно покупали газ дешевле, чем национальный поставщик Botas, который может поставлять газ на субсидируемый внутренний рынок Турции, работая с нулевой прибылью или даже в убыток. Компании в 2015 году добились скидки 10,25%, которая должна была действовать до 2016 года. В 2016 году «Газпром» попытался поднять цены на время судебного спора с Botas по условиям контракта, но независимые газовые компании не согласились, посчитав скидку бессрочной.



Они не стали оплачивать выросший счет за январь 2016 года, в ответ «Газпром» на 10% снизил объем поставок по сравнению с их заявками.



Урегулировать ценовой конфликт на переговорах Путина и Реджепа Эрдогана в апреле не удалось. «Есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, «Газпром» предлагает другие решения», — заявил после встречи кремлевский карлик. Жесткий диск с незаконченными произведениями фантаста Терри Пратчетта раздавили катком

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