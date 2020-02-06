Февраль 6th, 2020

Тренер Селены Гомес рассказал в деталях о ее тренировках

Тренер Селены Гомес рассказал в деталях о ее тренировках, заметив, что она делает неплозие успехти.

В 2013 году у Селены Гомес диагностировали аутоиммунное заболевание — красную волчанку, из-за чего у звезды стали случаться панические атаки и депрессии. В связи с этим ей пришлось сделать перерыв в тренировках и сосредоточиться на своем психическом здоровье. Недавно 27-летняя певица вернулась к занятиям спортом. Ее личный тренер Люк Мильтон дал интервью, в котором раскрыл секреты ее стройности.

Она выглядит потрясающе, правда. Она очень последовательна, заботится о своем здоровье, и это главное,

— сказал эксперт по фитнесу.

Люк Мильтон

Люк, бывший игрок в регби, основатель Training Mate — программы, по которой занимается Селена. Она представляет собой 45-минутную интервальную тренировку высокой интенсивности (HIIT), которая объединяет кардиоупражнения и упражнения с гантелями.

Селена очень нервничала, когда только начала заниматься по этой программе со своей лучшей подругой Кортни Лопес. Однако сейчас она прекрасно справляется. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы она уходила из зала с улыбкой на лице, потому что это приносит результаты,

— сказал он в интервью Us Weekly.

Он также отметил, что она совсем не злилась, когда во время тренировки заиграла одна из песен ее бывшего возлюбленного Джастина Бибера.

Она талантлива. Она настоящая спортсменка, она замечательный человек. Она справилась с этим,

— сказал он.