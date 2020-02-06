Февраль 6th, 2020

Трамп с дочерью поужинали в самолете едой из Макдональдса

Дочке американского президента по силам вызывать восхищение мировой модной индустрии одним лишь появлением на официальных мероприятиях. Иванка Трамп неизменно демонстрирует великолепный стиль, выбирая наряд, подчеркивающий ее стройность. Однако, как оказалось, в ее рационе есть место и для вредной пищи.

Семьи влиятельных политических деятелей всегда находятся под пристальным прицелом фотокамер и прессы. Мировое сообщество никогда не забывает образы первых леди стран. Несмотря на то, что Иванка Трамп добросовестно поддерживает политическую программу отца и является одной из его советниц, ее внешний вид никогда не останется без внимания общественности.

Однако, похоже, американская бизнесвумен не слишком проникается темой здорового питания. На официальной странице Иванки Трамп в инстаграми появился архивный снимок, на котором она позирует вместе с отцом Дональдом Трампом на борту частного самолета. Вместе они возвращались из штата Айова 2016 года.

Однако сеть поразила не только неформальная атмосфера, ведь президент США позволил себе забросить галстук за плечо, чтобы насладиться ужином. В руках Иванка Трамп держала бургер, а перед ней была тарелка с большой картошкой фри с известной сети быстрого питания Макдональдс. Дональд Трамп тоже имел пакет со своей едой.

«Воспоминания из Айовы … Перекус с отцом после партийного собрания», — прокомментировала бизнеследи.

На страницах социальных сетей его дочь разместила знаковое фото, на котором позировала рядом с главными политическими лицами США, а по совместительству — родственниками братьями Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом, сводной сестрой Тиффани и мужем бизнесменом Джаредом Кушенаром.