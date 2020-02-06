Сводная сестра Анны Франк назвала советские фотоснимки освобождения Освенцима подделкой и пропагандой

По ее словам, архивные фотографии освобождение Освенцима не настоящие, потому что в концлагере в тот момент не было сделано ни одного снимка».

Однако в посольстве ей заявили, что фотографии подлинные. Тем не менее, Шлосс вспомнила, что у советских солдат тогда не было с собой фотокамер. Кроме того, по ее словам, во время освобождения концлагеря шел сильный снегопад, а на облетевших весь мир фото падающего снега нет.

Этот снимок вошел в историю как свидетельство освобождения бойцами Первого укранского фронта узников Освенцима. Однако Ева Шлосс заявляет, что это не так

Ева Шлосс считает, что фото были сделаны в других концлагерях, однако не дала объяснения своей теории в интервью.

Ева Шлосс попала в концентрационный лагерь Освенцим в возрасте 15 лет и провела там 8 месяцев. Ее отец и брат погибли в Освенциме, ей и ее матери посчастливилось выжить и встретить Советскую Армию. Сводной сестрой Анны Франк она стала уже после смерти Анны в концлагере Берген-Бельзен, когда ее мать Фрици после войны вышла замуж за отца Анны Отто Франка. Еве тогда было 23 года.

Напомним что, еврейская девочка Анна Франк скрывалась вместе с семьей в Нидерландах после прихода Гитлера к власти. Она вошла в мировую историю благодаря дневнику, который рассказал миру о Холокосте. Анна умерла в концлагере от тифа в возрасте 15 лет.

Система лагерей смерти Аушвиц-Биркенау, где за годы войны погибло, по разным оценкам, от миллиона до 4 миллионов человек, преимущественно евреев, была освобождена советскими войсками 27 января 1945 года. Сегодня в эту дату отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

https://stmegi.com/posts/77463/svodnaya-sestra-anny-frank-nazvala-sovetskie-fotosnimki-osvobozhdeniya-osventsima-poddelkoy/