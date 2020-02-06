 
 
Февраль 6th, 2020

США готовят санкции против нефтяного сектора России

США могут расширить санкции против стран, которые поддерживают действующие власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро. С таким заявлением выступил представитель Белого дома во время визита в Вашингтон лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

В первую очередь, такие санкции коснутся главного союзника Венесуэлы — России, в том числе ее нефтяных компаний.

По словам источника в американской администрации, США изучают возможность применения санкций в отношении компании «Роснефть». При этом говорить о деталях будущих ограничений он отказался.

«Мы действительно обеспокоены поведением „Роснефти“ в Венесуэле. Как мы к этому подходим — это вопрос внутренних обсуждений, о которых я, разумеется, публично говорить не могу», — отметил спикер, которого цитирует ТАСС.

Санкции могут быть также введены против других партнеров Венесуэлы — крупнейшей испанской нефтяной компании Repsol и американской фирмы Chevron.

Category: Новости, Россия, США ﻿
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