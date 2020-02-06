Февраль 6th, 2020

Смартфоны без кнопок и отверстий полностью захватят рынок





В начале 2019 года были анонсированы дебютные телефоны без кнопок и отверстий в корпусе Meizu Zero и Vivo Apex 2019. Однако, уже спустя несколько дней после их премьеры, компании объявили, что не будут выпускать эти устройства на рынок. Однако, китайский оператор China Mobile утверждает, что смартфоны без отверстий в ближайшем будущем заполонят рынок.



Но ОЕМ-компанияv придётся решить одну проблему, прежде чем это случится. Речь идёт о беспроводной зарядке, которая позволит отказаться от порта USB. Многие пользователи жалуются, что они не могут использовать смартфон, когда он лежит на адаптере.



Сейчас на рынке появляются смартфоны с экранами, которые практически полностью покрывают боковые торцы. В связи с этим производители отказываются от физических клавиш управления громкостью. Развитие беспроводных наушников заставляет многие компании убирать Mini-Jack, а за счёт ёмких накопителей пропадает необходимость в слоте под карту памяти. Звук можно передавать посредством вибраций экрана. Что касается слота под SIM-карты, китайский оператор считает, что в ближайшем будущем его заменят eSIM.