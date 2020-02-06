Февраль 6th, 2020

«Слуги народа» имеют достаточное количество голосов, чтобы проголосовать за рынок земли — Арахамия

Во фракции Слуга народа достаточно голосов в поддержку законопроекту о рынке земли, но работать придется всю ночь.

«Говорили, что это важное голосование. Сегодня мы заходим в рынок земли. Это — партийная программа, наше обещание освободить от крепостничества 7000000 украинцев, которые обладают своей землей. И об этом мы говорили», — рассказал Арахамия журналистам после заседания фракции с участием президента Владимира Зеленского.

Он также сообщил, что на фракции провели сигнальное голосование. «У нас есть голоса, достаточно. Более 226″, — отметил Арахамия.

Депутат сообщил, что на пленарном заседании будет предложено рассматривать вопросы повестки дня на четверг до их полного завершения.

«Сейчас будем голосовать. Хотим проголосовать до исчерпания вопросов. Это означает, сколько мы сможем выдержать, столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать?», — отметил он.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко также подтвердил, что большинство фракции согласились поддержать законопроект №2078-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

«Сегодня планируется рассмотрение вопроса о рынке земли, и президент еще раз озвучил нашу общую идеологическую позицию и призвал депутатов поддержать этот важный законопроект», — рассказал Корниенко.