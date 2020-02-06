Февраль 6th, 2020

Сирийские СМИ: «Мощный израильский авиаудар нанесен под Дамаском»





Сирийское информационное агентство «Сана», обслуживающее режим диктатора Асада, объявило об израильской ракетной атаке в районе Дамаска.



По сведениям «Саны», сирийские силы ПВО «ответили на израильскую агрессию в небе над западными пригородами Дамаска в сельской зоне». Затем «Сана» опубликовала еще одну «молнию», в которой написано: «Наши средства ПВО сбили ряд вражеских целей». Согласно дальнейшим сообщениям агентства, «израильская агрессия была направлена ​​против района Кисва, Мардж аль-Султан, Багдадского моста и Южной Изры».



Каковы реальные результаты этого авиаудара, неизвестно. Очевидцы в социальных сетях сообщают о сильных взрывах.



Сирийская «Обсерватория по правам человека», узнающая о событиях в Сирии из собственных независимых источников, сообщает, что «израильский обстрел был нацелен на позиции сил режима и проиранских иракских ополченцев в районе Дамаска».



Как сообщается на сайте этой организации, свидетели видели «падение большого числа ракет на казармы режима и проиранских ополченцев в вышеупомянутом районе», и хотя некоторые ракеты были сбиты силами ПВО, большинство ракет достигло целей.



Речь идет о позициях 91-й бригады проиранских ополченцев, примыкающих к Дамаску, и о позициях 75-й бригады, расквартированной в селе Альмакилба неподалеку от дамасского аэропорта, а также о научном центре под Дамаском.



https://www.9tv.co.il/item/9789