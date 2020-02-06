 
 
Февраль 6th, 2020

Сиенна Миллер спровоцировала слухи о помолвке

38-летняя Сиенна Миллер может быть помолвлена со своим 29-летним возлюбленным Лукасом Цвирнером — к такому выводу пришли представители СМИ, глядя на свежие фотографии актрисы. На днях папарацци сфотографировал ее на улице Нью-Йорка, и в кадр попало кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки Сиенны.

 

Сиенна Миллер

Сиенна Миллер

 

 

Сиенна Миллер

 

Миллер и Цвирнер пока никак не прокомментировали предположения прессы. Первые фотографии пары появились в СМИ в начале прошлого года. Так что, возможно, пара уже отметила первую годовщину отношений.

О спутнике актрисы известно, что он галерист и редакционный директор издательства David Zwirner Books.

Прошлые помолвки Сиенны не привели к браку. В 2004 году она обручилась с актером Джудом Лоу, но окончательно рассталась с ним в 2011-м. Пресса также сообщала о помолвке актрисы с актером Томом Старриджем, отцом ее дочери Марлоу. Миллер и Старридж расстались летом 2015 года.

 

Сиенна Миллер

 

 

Лукас Цвирнер и Сиенна Миллер

Лукас Цвирнер и Сиенна Миллер

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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