Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

Сенат США в среду поставил предсказуемую точку в длившиейся четыре месяца процедуре импичмента Дональда Трампа. Верхняя палата конгресса, где большинство принадлежит республиканцам, оправдала Трампа по обоим пунктам обвинения.

52 сенатора против 48 проголосовали за то, чтобы признать 45-го президента невиновным в превышении должностных полномочий за решение задержать военную помощь Украине.

Запустившие импичмент демократы настаивали, что откладывая помощь, Трамп хотел надавить на украинского президента Владимира Зеленского, от которого требовал «накопать грязь» на Хантера Байдена — сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита предвыборной гонки от демократической партии.

Единственным республиканцем, поддержавшим обвинения в злоупотреблении властью, стал Бывший кандидат на пост президента США, сенатор от штата Юта Митт Ромни.

По второму пункту — препятствование расследованию — Трамп был оправдан единогласным решением республиканского большинства (53 голоса). Для импичмента требовалось две трети голосов. Решение Сената окончательное и обжалованию не подлежит.

В ходе расследования были опрошены несколько действующих и бывших чиновников администрации Трампа, в том числе директор по России из Совета национальной безопасности США Фиона Хилл, спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, бывший посол США в Киеве Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент и посол США в ЕС Гордон Сондленд.

Трамп в начале октября заявил, что отказывается сотрудничать со следствием, что осложнило комитетам палаты представителей доступ к документам и свидетелям из числа приближенных президента.

Из тех же, кто был допрошен, ни один из них не мог рассказать о разговоре непосредственно с президентом или его помощниками, который однозначно свидетельствовал, что Трамп использовал свое положение в личных целях, осуществляя внешнюю политику.

Трамп стал четвертым президентом США, который подвергся процедуре импичмента. Эндрю Джонсона (в 1868 году) и Билла Клинтона (в 1998-1999 годах) были оправданы Сенатом. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний.