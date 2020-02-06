Февраль 6th, 2020

Роузи Хантингтон-Уайтли показала стильный деловой образ

Роузи Хантингтон-Уайтли продолжает составлять идеальные образы, вдохновляя подписчиков на стильные эксперименты. В этот раз британская икона стиля показала деловой ансамбль, который соединил в себе сразу несколько трендов. Берем на вооружение!

Для своего аутфита Роузи выбрала широкие брюки со стрелками горчичного оттенка, а также белый тонкий облегающий свитер. Образ дополнили босоножки на высокой шпильке, а также одно из самых модных украшений в сезоне весна-лето 2020 – колье-цепь. «Грубые» украшения отлично контрастируют с нежными оттенками и в целом выверенным стилем Роузи. Словно подчеркивая, что «правильность» в ней граничит с дерзостью и бунтарством.

Макияж она сделала с нежными чувственными приглушенными красками на губах и щеках, глаза подчеркнула тонкими изысканными стрелками. Волосы уложила в свою любимую укладку – пляжные волны. К слову, девушка даже записала видео, где раскрыла секрет, как повторить такую укладку в домашних условиях.

А вот для вечернего выхода модель предлагает более соблазнительный вариант. Черные брюки она комбинирует с черной блузой с откровенным вырезом практически до пупка. Изюминку образу придает и ремень с золотистой массивной пряжкой, а также украшения ему в тон. Total black образ дополнил лаконичный клатч квадратной формы.