Февраль 6th, 2020

Россия ведет информационную войну против США — ФБР

Россия осуществляет «информационную войну» против Соединенных Штатов перед президентскими выборами 2020 года, но признаков попыток Москвы нарушить избирательную инфраструктуру пока нет. Об этом заявил 5 февраля в юридическом комитете Палаты представителей директор ФБР Кристофер Рэй.

Россия использует тайную кампанию в социальных сетях для разделения общественного мнения в США и использования разногласий для создания раздора между американцами, утверждает руководитель ФБР. Эти замечания согласуются с выводами американских спецслужб, Россия проводила аналогичные операции во время президентской кампании 2016 года в США. Москва продолжает отрицать такие выводы, несмотря на убедительные доказательства.

Рэй добавил, что нынешние усилия включают использование вымышленных аккаунтов, компьютерных ботов, публикаций в социальных сетях и дезинформации. По его словам, старания могут усилиться в течение избирательного года, и это осложняет борьбу больше, чем конкретная хакерская атака.

В 2016 году, по данным спецслужб США, россияне взломали электронную почту штаба тогдашней кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон и проверили местные избирательные системына предмет возможных уязвимостей