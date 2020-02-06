Февраль 6th, 2020

Притула рассказал, как работал барменом

В День бармена ведущий Нового канала поделился впечатлениями от работы в Украине и за рубежом

В четверг, 6 февраля, профессиональный праздник отмечают создатели коктейлей — бармены. Так, даже это ремесло удостоилось собственного дня в календаре.

«Из родного Збаража приезжал в Тернополь в 7:20. В 8:00 заведение открывалось. К этому времени я должен был разогреть все кофейные аппараты и проветрить помещение. Кафе находилось на узкой улочке Коперника, которая заполнялась ароматом кофе. Люди шли на эти ароматы, и в 7:30 уже стояли под дверью. По утрам пили кофе и читали газеты. Это была невероятная атмосфера. Я просто «купался» в этой работе «, — говорит Сергей.