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Пилоты знаменитой французской авиакомпании подрались во время разгона самолета

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Выруливший на полосу разгона аэропорта Шарль-де-Голль в Париже лайнер не взлетел вследствие драки в кабине экипажа.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на сообщение одного из пассажиров рейса авиакомпании Air France в Москву.

«У нас была длительная посадка, наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов. По громкой связи на русском, французском и английском языках объявили, что в кабине пилота произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен», — рассказал один из пассажиров рейса.

Затем, по словам очевидца, весь полет в салоне было очень холодно и трудно дышать.

На этом приключения пассажиров не закончились…
Примерно через час лайнер взял курс на Париж и вернулся в аэропорт. Пассажиров пересадили в другую машину, и они благополучно добрались до столицы России.

Сообщается, что многие пассажиры вследствие инцидента опоздали на стыковочные рейсы.

О причинах возвращения лайнера и драки пилотов не сообщается.

отсюда

Category: Мир, Новости ﻿
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