Февраль 6th, 2020

Пилоты знаменитой французской авиакомпании подрались во время разгона самолета

Выруливший на полосу разгона аэропорта Шарль-де-Голль в Париже лайнер не взлетел вследствие драки в кабине экипажа.



Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на сообщение одного из пассажиров рейса авиакомпании Air France в Москву.



«У нас была длительная посадка, наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов. По громкой связи на русском, французском и английском языках объявили, что в кабине пилота произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен», — рассказал один из пассажиров рейса.



Затем, по словам очевидца, весь полет в салоне было очень холодно и трудно дышать.



На этом приключения пассажиров не закончились…

Примерно через час лайнер взял курс на Париж и вернулся в аэропорт. Пассажиров пересадили в другую машину, и они благополучно добрались до столицы России.