Февраль 6th, 2020

Ольга Фреймут впервые показала фото дочери

Знаменитая телеведущая и писательница Ольга Фреймут очаровала сеть снимком со своей дочкой Евдокией. Впервые звездная мама решила познакомить общественность с наследницей, показав ее лицо.

На черно-белом фото видно, как Ольга Фреймут держит дочь на руках. Снимок телеведущая опубликовала архивный, ведь сейчас девочке исполнилось 2 года, а на фото — ей несколько месяцев. Но даже на этом кадре видно, как Евдокия похожа на свою звездную мамочку.

«Моя Евдокия», — нежно и лаконично подписала фотографию Ольга Фреймут.

Интересно, что фото дочери телеведущая разместила и в книге, которую недавно представила . На обложке можно увидеть цветное изображение маленькой Евдокии, которая пытливо смотрит на читателей. В самой книге Ольга Фреймут не только поделилась своими лайфхаками в материнстве, но и показала эксклюзивные кадры с ребенком.

«Материнство — далеко не гламурное занятие. Эта книга подстрахует даже опытных родителей, имея удобную структуру, продумана до мелочей.» Младенец «- это практические советы из моего дневника. Так откровенно о материнстве я еще никому никогда не рассказывала», — анонсировала Оля Фреймут.