Февраль 6th, 2020

Новая версия гибели группы Дятлова. Туристы могли принятть сильный галлюциноген.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова — неизвестно до сих пор.

Среди десятков версий гибели туристов есть одна, вызывающая немало споров. Открыто о ней высказывался лишь один поисковик — Вадим Брусницын. Вадим Дмитриевич полагает, что его товарищи, сознательно или того не ведая, приняли некий препарат вроде допинга и под его воздействием временно потеряли разум.

Одним из аргументов в пользу своей версии Брусницын приводит разрезанную лыжную палку, которую он нашел при разборе палатки дятловцев. Вот как он рассказывал о ней в 1959 году следователям: «Поверх всех вещей лежала разрезанная на несколько кусков лыжная палка, на ней, по-видимому, был укреплен северный конек палатки. Решиться на порчу палки, учитывая то, что в группе не было запасных, можно только при особых обстоятельствах».

Для некоторых исследователей трагедии такими особыми обстоятельствами могли стать последствия эксперимента над туристами. Якобы в группу Дятлова были внедрены испытатели, задачей которых было проверить действие неких сильнодействующих препаратов, повышающих выносливость человеческого организма.

Во время испытаний что-то пошло не так, и у туристов начались сильные галлюцинации, приведшие к гибели. Есть еще одна любопытная версия о галлюциногенах.

По дороге на перевал дятловцы якобы купили хлеб у местных жителей в Вижае, Втором Северном или 41-м квартале. В хлебе оказалась спорынья — ядовитый паразитирующий гриб, составляющий основу для сильнейшего галлюциногена ЛСД, вызывающего, в частности, панику и страх.