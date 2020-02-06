Мегаполисы Китая опустели из-за коронавируса (фото)





Очёнь жёсткий карантин, все дисциплинированно сидят по домам. Выйти можно только в магазин, и то если с голоду помираешь. Без маски в метро или автобус не пустят. Меряют всем температуру на входе в магазины и в метро. Школы предварительно до 2 марта не будут работать, переводят сейчас всех на домашнее обучение.







Развешаны плакаты, идёт лайв дата по заражённым в официальных каналах. Даже есть приложения, которые на картах показывают где были обнаружены заражённые.

Такие меры предосторожности не являются избыточными, у коронавируса высокая летальность — более 30%. Выше на скрине свежая статистика: 24442 подтверждённо зараженных, 23260 под подозрением, 992 выздоровело, 493 человека умерло. То есть умирает каждый третий переболевший.