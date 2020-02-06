Февраль 6th, 2020

Меган Маркл вошла в топ 50 самых влиятельных людей Великобритании

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл, которая получила работу на ТВ, попала в число самых влиятельных персон Великобритании. Она стала единственным членом королевской семьи, у кого это получилось.

Так, британский журнал GQ высоко оценил влияние жены принца Гарри граждан королевства. Меган Маркл заняла в рейтинге тридцать восьмое место.

За время, пока Меган Маркл является членом королевской семьи, она запомнилась своей решительностью и умением держать свою позицию. Женщина занималась благотворительностью, никогда не скрывала то, что думает и этим заслужил уважение у граждан Великобритании. В статье журнала GQ герцогиню назвали реформатором.

«Как известно зрителям сериала» Корона «, работа монархии часто заключается в отсутствии работы:» держи язык за зубами «. Но это не для Меган Маркл, появление которой, как американки смешанной расы, стало событием. Она высказывалась там, где большинство членов королевской семьи обученные с рождения держать свои мысли при себе. Решительность Сассекса порвать с этим вызвала дебаты о расизме, в СМИ и самой нации. Браво «, — говорится Меган Маркл в статье.

Напомним, Меган Маркл может раскрыть все тайны Букингемского дворца. Дело в том, что герцогиня Сассекская планирует дать интервью популярной телеведущей Эллен ДеДженерес, с которой давно находится в дружеских отношениях. по крайней мере, так считают таблоиды.