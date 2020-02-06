Февраль 6th, 2020

Компания Apple планирует покинуть Россию





Компания Apple планирует покинуть Россию в связи с попыткой прямого контроля своей продукции и программного обеспечения со стороны правительства РФ. Компания Apple может уйти из России из-за нового законопроекта о российских приложениях.

5 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому зарубежные производители электроники с 1 июля 2020 года должны будут устанавливать российское программное обеспечение на смартфоны, компьютеры и smart-TV. Компаниям, которые не будут соблюдать закон, в случае его принятия грозит штраф до 200 тысяч рублей.



Главный противник предустановки стороннего ПО на свою технику — компания Apple. «Требование добавить в экосистему Apple сторонние приложения равноценно джейлбрейку (официально не поддерживаемое получение доступа к файловой системе) и несет угрозы безопасности, а на такие риски компания не может пойти», — заявил источник в Apple.



В корпорации отметили, что не считают российский рынок стратегически важным и поэтому в случае принятия закона могут его покинуть.