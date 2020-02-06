Февраль 6th, 2020

Кейт Миддлтон разочаровала ребенка своим внешним видом

Девочка ждала встречи с герцогиней больше часа, а когда увидела ее, то разочаровалась, что та не выглядит, «как Золушка».

Жительница Уэльса Риан Костелло со своей маленькой дочерью Аннабель приехали на морскую спасательную станцию, чтобы увидеть герцога и герцогиню Кембриджских. Королевская пара посетила станцию ​​во вторник, 4 февраля.

Костелло отметила, что ее дочь обожает Золушку и она мечтала увидеть настоящую принцессу. Но когда Миддлтон подошла к девочке, та разочарованно сообщила герцогине, что она не выглядит как Золушка.

На такое замечание герцогиня ответила извинениями за выбор несоответствующего наряда, а также обняла девочку.

Костелло отметила, что дочь увлеклась тем, что герцогиня попросила у нее прощения. Также женщина выразила надежду, что через 10 лет ее дочь поймет, которая ей выпала честь.