Февраль 6th, 2020

Кэти Перри получила почетное звание от королевской семьи

Популярная певица Кэти Перри стала приглашенной гостьей гала-ужина благотворительного фонда принца Чарльза. Там наследник престола объявил, что артистка будет послом его проекта.

Как сообщает The Daily Mail, благотворительный вечер состоялся в Лондоне 5 февраля. На гала-ужин принц Чарльз пригласил известных меценатов и бизнесменов. Кроме этого, особой гостьей встречи стала певица Кэти Перри. Впоследствии стало известно, что артистка не будет выступать перед участниками ужина, а получила почетную работу от королевской семьи.

Кэти Перри стала послом детского фонда принца Чарльза British Asian Trus. Организация оказывает социальную поддержку людям во всей Южной Азии и выступает против торговли детьми в Индии. Поэтому Кэти Перри публично представлять фонд и присоединится к борьбе против преступлений в отношении детей.

«Индия уже давно занимает особое место в моем сердце, и во время моего последнего визита в Мумбаи мне удалось встретиться с принцем Уэльским и другими лидерами фонда. Я была поражена их планом действий — от инициатив на местах к сбору средств. И для меня большая честь быть частью поиска решения этой проблемы «, — поделилась Кэти Перри.

Интересно, что на гала-ужин артистка надела платье с довольно провокационным декольте. Наряд Кэти Перри, которое сверху был украшен черной сеткой, она выбрала из коллекции Stella McCartney. Очевидцы утверждают, что такое платье несколько смутила принца Чарльза, который не привык к таким провокациям от гостей его вечеринок.