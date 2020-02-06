Февраль 6th, 2020

Как выглядят охранники суперзвезд сейчас

Конечно, все помнят фильм «Телохранитель» с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях. Сюжет актуален по сей день не только в кино, но и в реальной жизни: красивые и успешные женщины хотят, чтобы их защищали сильные и привлекательные мужчины. Ниже, кто из звезд выбрал себе каких телохранителей.

Паскаль Дювье (экс-охранник Ким Кардашьян)



Паскаль проработал со знаменитостью не один год, и все это время Ким периодически хвалила его в соцсетях, намекая на то, что с таким парнем ей вообще нечего бояться. Тот факт, что инстадива практически постоянно находилась в обществе мужчины с таким мощным накачанным телом, наверняка вызывал зависть ее подружек и ревность мужа, рэп-исполнителя Канье Уэста. Однако переживать им пришлось недолго: Дювье был спешно уволен Кардашьян после инцидента с ограблением в Париже.

Джулиус де Боер (телохранитель Бейонсе)



В отличии от Паскаля Джулиус — бессменный телохранитель Бейонсе вот уже несколько лет, и не зря. Ведь помимо обладания привлекательной внешностью он еще и отличный профессионал: неспроста же этот парень стоит во главе компании, предоставляющей охранные услуги в разных странах. А еще Боер — полиглот: он в совершенстве владеет тремя иностранными языками. Безупречный работник!

Охранник Виктории Бекхэм



Так же, как и Бейонсе, Виктория Бекхэм выбирает для себя лучший персонал, поэтому высокий голубоглазый брюнет попал в ее охрану неслучайно. Бодигард старается во всем соответствовать своей начальнице: носит такие же строгие стильные костюмы, следит за прической и уделяет повышенное внимание своей фигуре. В общем, идеальной женщине — идеальный телохранитель.

Питер ван дер Вин (охранник Адель, Леди Гаги)



Этот красавец родом из Голландии когда-то работал в правоохранительных органах. Вскоре после ухода с должности он принял участие в серьезном соревновании среди бодибилдеров и завоевал почетное звание «Мистер Европа». Эта победа помогла ему стать одним из самых востребованных звездных телохранителей — его услугами захотели воспользоваться сразу две известных дамы (Адель и Леди Гага), и он как настоящий мужчина не смог отказать ни одной из них.

Грег Ленц (экс-охранник Дженнифер Лоуренс)



Так же, как и большинство коллег из шоу-бизнеса, Джен предпочитает окружать себя красавчиками. В этот список удалось попасть Грегу Ленцу. Молодой человек настолько привлекателен, что СМИ неоднократно приписывали ему романтические отношения с Лоуренс, несмотря на то что Ленц женат. А ведь Грег не только охранял покой кинодивы, но и с удовольствием заботился о ее домашнем питомце: он не раз попадал в объективы папарацци, когда выгуливал собачку актрисы. И, кажется, в такие моменты этот парень выглядит еще круче.

Том Лоренцо (телохранитель Кэти Перри)



А вот у Кэти Перри телохранитель настолько хорош, что его легко можно перепутать с киноактером. «Неужели это Хью Джекман?» — говорят те, кто видит его впервые. Том не отстает от певицы ни на шаг, поэтому близкие спокойны за нее. «Он скрупулезно выполняет работу, не оставляет Кэти ни на светских мероприятиях, ни на прогулке», -заверяют они. Лоренцо занимается тяжелой атлетикой и другими видами спорта. С таким парнем можно и в огонь и в воду!