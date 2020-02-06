Февраль 6th, 2020

Искусственный интеллект установил настоящего автора знаменитой пьесы Шекспира





Чешский ученый Петр Плехач разработал уникальную систему машинного обучения, которая нашла в знаменитой пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» части текста, написанного не Шекспиром.

Об этом сообщает издание «Engadget».



Исследователь из Чехии создал алгоритм, который научился распознавать ритмы и обороты речи в пьесах Шекспира и его современника Джона Флетчера. С его помощью он проверил историческую пьесу гениального английского поэта «Генрих VIII».



В ходе проведенного исследования искусственным интеллектом были найдены конкретные части текста, которые, скорее всего, принадлежали авторству Флетчеру. Его уже на протяжении долго времени некоторые ученые называют соавтором Шекспира, но дискуссии по этому поводу ведутся до сих пор.



Как и предполагалось ранее, Флетчер написал менее половины пьесы. Интересно, что иногда авторство в пьесе менялось не только с начала новой сцены, но и с середины повествования. Из этого следует, что Шекспир и Флетчер иногда очень тесно работали над созданием произведения.



Также проведенный анализ показал, что в написании этого шедевра не участвовал драматург Филипп Массингер.



Результаты проверки исскуственным интелектом вряд ли положат конец спорам об авторстве пьесы. Но данная система может помогать обнаруживать плагиат, указывая на стиль в тексте, который не свойственен конкретному автору.



Ранее «Хвиля» писала, что искусственный интеллект создал препараты против туберкулеза. Исследователи из Мичиганского и Нью-Йоркского университетов создали программное обеспечение INDIGO, которое помогло им определить, какие лекарства можно объединить для создания новых способов лечения болезни.



Также искусственный интеллект рассчитает риск смерти за 15 минут. Американские ученые из Массачусетского института технологий разработали систему искусственного интеллекта, которая с определенной степенью точности рассчитывает риск человека умереть от болезней сердца.