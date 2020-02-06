Февраль 6th, 2020

Илон Маск рассказал, когда представит новый нейроинтерфейс между человеком и компьютером

Основатель Tesla Маск поделился планами разработки еще одной своей компании — Neuralink. Маск заявил, что его стартап Neuralink в этом году продемонстрирует обновление своей технологии интерфейса мозг-компьютер, который, по его словам, будет «потрясающей».

В июле прошлого года Маск сказал, что технология уже была опробована на обезьяне, которая была способна управлять компьютером с помощью мозга. Теперь же он выступил в своем блоге, рассказав подробности о разработках Neuralink.

«Глубокое влияние нейронных интерфейсов с высокой пропускной способностью и высокой точностью недооценивается. Neuralink разработает это для человека уже в этом году. Подождите, пока вы не увидите следующую версию. По сравнению с тем, что было представлено в прошлом году, это круто», — написал Маск.

По словам Маска, это будет уникальный нейроинтерфейс для людей с поврежденным мозгом. Основатель Neuralink сказал, что его долгосрочная цель заключается в том, чтобы люди не отставали от искусственного интеллекта.

«В конце концов Neuralink заменит пострадавшие в результате нападения или несчастного случая участки мозга, Хотелось бы без лишних восторгов, однако потенциальноожидается восстановление мозга и моторных функций. И другого пути сделать это нет, я считаю», — добавил он.

Сообщается, что устройство могут анонсировать на предстоящей презентации компании, которая состоится уже летом. Это означает, что уже в скором времени можно ожидать испытания Neuralink с участием пациентов-добровольцев. У2017 году глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск подтвердил, что работает над развитием нейроинтерфейсов, которые позволят соединить компьютер с человеческим мозгом. Отмечалось, что технология «нейронных сетей» должна обеспечить определенный симбиоз человеческого мозга и машин, и впоследствии облегчить использование искусственного интеллекта для повышения мозговой активности.