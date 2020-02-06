Февраль 6th, 2020

Харрисон Форд вновь предстанет в роли искателя приключений Индианы Джонса

Участие актера в пятой ленте франшизы подтвердила президент компании LucasFilm.

Легендарный американский актер Харрисон Форд, который вскоре появится на широких экранах в экранизации романа Джека Лондона «Зов предков», снова сыграет Индианы Джонса.

Как говорится в сообщении NME, продюсер и президент компании LucasFilm Кэтлин Кеннеди сообщила, что 77-летнюю звезду утверждено на роль искателя приключений в пятой ленте культовой франшизы.

По ее словам сейчас завершается работа над сценарием нового фильма, который будет продолжением прошлой ленты, а не перезагрузкой.

Релиз картины, которая пока не имеет названия, запланирован на 9 июля 2021 года.

Заметим, что Харрисон Форд играет роль Индианы Джонса в 1981 году. Первую картину «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» снимали в то время, когда Хариссону было чуть более 35 лет.

Напомним, сообщение о Харрисоне Форде в новой роли Индианы Джонса уже появлялись 2018 года. Тогда о пятую ленту заявлял Стивен Спилберг. Планировалось, что съемки начнутся в апреле 2019 года в Британии. Однако судя по всему процесс немного затянулся.