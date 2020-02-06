Февраль 6th, 2020

Гренландия начала таять в 7 раз быстрее, чем в 90-е — это может затопить прибрежные города





Международная группа полярных исследователей установила, что в Гренландии скорость таяния льда за последние 26 лет увеличилось в семь раз. Об этом говорится в исследовании международной группы полярных исследователей,передает ВВС Украина.

В рамках исследования ученые проанализировали спутниковые данные, собранные в период с 1992 по 2018 год, и пришли к выводу, что за это время Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда — эта масса соответствует росту уровня мирового океана на 10,6 миллиметра.



При этом ученые зафиксировали, что скорость таяния постоянно увеличивается: если в начале 1990-х этот показатель соответствовал примерно одному миллиметру роста уровня воды, то сейчас он уже достигает семи миллиметров.



Если такие же темпы таяния сохранятся, то уже к концу века таяние льда в одной только Гренландии может привести к росту уровня мирового океана на семь сантиметров — без учета других факторов.



Это, в свою очередь, говорят исследователи, может привести к затоплению значительных участков суши.



«Каждый сантиметр роста уровня океана означает угрозу затопления для шестерых миллионов людей», — рассказывает профессор Энди Шеперд, один из авторов исследования.



В среднем в Гренландии ежегодно тает около 250 млрд тонн льда. Однако 2019 был аномально жарким: например, в прибрежном городе Илулиссат температура воздуха достигала 20 градусов.



Такие температурные условия привели к тому, что в этом году Гренландия потеряла 370 000 000 000 тонн льда, говорят ученые.В 2013 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата спрогнозировала, что к 2100 году уровень воды в мировом океане вырастет на 60 сантиметров.



Однако другие, уточнены исследования, обнародованные впоследствии, показали, что эта цифра может быть заниженной и в реальности уровень воды может вырасти еще больше.