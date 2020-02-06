Февраль 6th, 2020

Гоночный трактор из Британии показал абсолютный рекорд скорости





Гоночный трактор из Британии показал абсолютный рекорд скорости, при этом с места он с отрывом обогнал некоторые спортивные автомобили. Модель Fastrac Two разогналась до скорости более 240 км/ч.

Британская компания JCB, выпускающая строительную и сельскохозяйственную технику, представила трактор Fastrac Two. Согласно заявлению производителя, он может разгоняться до 240 км/ч, сообщает Business Insider.

Правда, комиссия «Книги рекордов Гиннеса» зарегистрировала на аэродроме Элвингтон (Великобритания) немного меньший результат – 218 км/ч.



Предшественник, названный Fastrac One, завоевал звание «самого быстрого трактора в мире» в июле этого года, разогнавшись до 170 км/ч.

Вторую версию команда молодых инженеров создала специально для того, чтобы побить мировой рекорд. Основой для обеих гоночных моделей послужил доступный для приобретения стандартный трактор Fastrac.



Хотя вес Fastrac Two его создатели уменьшили с 8,5 тонн до 5 тонн и улучшили аэродинамику, более 50% всех деталей – те же, что и у серийного транспортного средства.