Февраль 6th, 2020 Facebook презентовал собственную платежную систему



Facebook Pay поддерживает большинство основных кредитных и дебетовых карт, а также PayPal. Компания Facebook презентовала Facebook Pay — единую систему онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.



Как сообщается в блоге компании, при помощи этого сервиса пользователи могут переводить деньги друзьям, оплачивать товары в разделе Marketplace и билеты на мероприятия, собирать и делать пожертвования и совершать покупки внутри игр и встроенных приложений.



Facebook Pay поддерживает большинство основных кредитных и дебетовых карт, а также PayPal. Платежи обрабатываются в партнерстве с такими компаниями, как PayPal, Stripe и другими по всему миру.



Платежная система будет запущена на этой неделе — сначала только в Facebook и Messenger и только для жителей США. В дальнейшем ее собираются ввести в других странах, однако не уточнили, когда именнно.



В то же время, в компании отмечают, что новая платежная система разработана на основе существующей финансовой инфраструктуры и партнерских отношений и не связана с онлайн- кошельком Calibra, который будет работать с криптовалютой Libra, о создании которых было объявлено в июне.



«Facebook Pay является частью нашей текущей работы, чтобы сделать торговлю более удобной, доступной и безопасной для людей в наших приложениях. При этом мы верим, что можем помочь бизнесу расти, а людям во всем мире покупать и продавать вещи в Интернете. Мы продолжим разработку Facebook Pay и будем искать способы сделать его еще более ценным для пользователей наших приложений», — сообщили в компании.



Напомним, в октябре Приватбанк и Visa запустили первую в Украине виртуальную платежную карту для предпринимателей и малого бизнеса «Ключ к счету». Ее можно оформить мгновенно без визита в банк и использовать для оплаты счетов, покупок и снятия наличных через «Приват24″, мобильный банк Privat24 и цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay. Деньги Facebook получили название

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