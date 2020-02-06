Февраль 6th, 2020

Дочка Милы Йовович трогательно заботится о новорожденной сестре

2 февраля счастлива Милла Йовович стала мамой в третий раз. 44-летняя актриса дала новорожденной девочке необычное имя Оушан. Позже Йовович сообщила поклонникам, что полное имя девочки — Оушан Ларк Эллиот Йовович-Андерсон. При этом это валлийское имя мальчика! А сложное большое имя было выбрано не просто так. Звездные родители рассчитывают, что когда девочка вырастет, он сможет выбрать имя по душе — сразу из трех предложенных (Оушан, Ларк или Элиот). После рождения малыша актриса поспешила написать трогательный пост, в котором попросила фанатов не беспокоиться — с ней и с ребенком все отлично. Однако звездная мама устала, потому обещала выйти на связь позже. Зато старшая дочь Йовович и ее мужа, режиссера Пола Андресона показывает подписчикам фото своей сестренки.

Именно 12-летняя Эвер Йовович-Андерсон первой сообщила всему миру о долгожданное пополнение в семье. Девочка первой опубликовала на своей instagram странице серию фото, сделанных в родильной палате. Эвер решила не останавливаться и продолжает публиковать снимками с Оушан.

При этом кадры получились настолько трогательными, что поклонники Эвер сразу же отметили, как сильно крошке Оушан повезло со старшей сестрой. Ведь теперь у крохи будет «две мамы» — Милла и Эвер.

И правда, 12-летняя Эвер буквально не выпускает сестренку из рук, всячески ухаживает и заботиться о ней.