Более 80% россиян заявили об отсутствии сбережений на старость

Около 71% россиян считают, на пенсию придется копить самостоятельно, при этом 84% не делают таких накоплений, показало исследование НПФ «Сафмар».

«Основная причина того, что люди не готовы копить сегодня на пенсию, проста — нет финансовой возможности. Такой ответ дало большинство (74%) из тех, кто не готов откладывать на пенсионную «подушку безопасности», — говорится в исследовании.

Опрашиваемые в основном рассчитывают на государственную пенсию (68%), понимая при этом, что ее размер не позволит сохранить привычный уровень жизни после завершения трудового периода: в этом уверены 84% опрошенных.

В целом респонденты согласны с тем, что пенсионные сбережения надо формировать самостоятельно (74%), и осведомлены о том, что средства на пенсию можно копить в НПФ (64% ответили на этот вопрос положительно).

«Самое интересное для опрошенных — это софинансирование как со стороны государства (26% опрошенных), так и со стороны работодателя (21% опрошенных). Это позволяет существенно увеличить размер накопленных средств», — говорится в исследовании.

Также важна возможность забрать деньги досрочно: такой ответ выбрали 38% респондентов. Возможность наследования указали 20% участвующих в опросе и еще 16% нужны налоговые льготы. Защита от претензий третьих лиц заинтересовала опрошенных менее всего — 6%.

Для исследования был проведен телефонный социологический опрос среди жителей крупных, средних и небольших городов России с населением от 20 тыс. человек. В опросе приняли участие 1,526 тыс. человек (799 женщин и 727 мужчин) — клиентов НПФ «Сафмар», средний счет которых по накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования составил 66,364 тыс. руб. Респондентами стали клиенты фонда по ОПС в возрасте 23-53 года, которым еще не были назначены пенсионные выплаты, средний возраст — 41 год.