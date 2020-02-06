Февраль 6th, 2020 Бабуин и львёнок из ЮАР повторили знаменитую сцену из «Короля льва» Сафари-гиду Курту Шульцу, работающему в Национальном парке Крюгера в ЮАР, удалось сделать несколько уникальных кадров в дикой природе. На фотографиях запечатлен бабуин, держащий в лапах львенка и эта пара невероятно похожа на Рафики и Симбу. Шульца поразило отношение примата к маленькому хищнику, о котором он заботился как о своем детеныше.







Курт Шульц уже много лет работает в Национальном парке Крюгера, но занят офисной работой и не часто совершат прогулки по его территории. Иногда мужчина берет с собой камеру и отправляется на фотоохоту, но ему редко попадаются интересные кадры.







Незадолго до встречи с бабуином и львенком Шульц как раз жаловался своему другу на то, что зря носится с фотоаппаратом и давно не встречал во время прогулок ничего достойного внимания. Теперь он наверняка доволен, ведь случай вознаградил его невероятно щедро.







В своем блоге Курт пишет, что в этот день он отправился с утра в парк и встретил стаю бабуинов. Обезьяны были очень активны, что нечасто с ними бывает в самом начале дня. Вся стая с огромным интересом рассматривала некий предмет, который одна из обезьян несла в лапах.







Немного приблизившись к стае, Шульц с удивлением увидел, что бабуин несет не вещь, а маленького львенка. Вместе примат и малыш были невероятно похожи на Рафики и Симбу из мультфильма «Король Лев». Но больше всего наблюдателя поразило то, как обезьяна относилась к своей ноше. По словам Курта, бабуин вычесывал львенка как своего детеныша и обращался с ним довольно бережно.







К сожалению, вскоре стая скрылась в кустах и бабуин со львенком исчез из поля зрения Шульца. Фотограф выразил надежду, что дружба между животными будет такой же нежной, как в мультфильме, но сообщил, что особых иллюзий насчет этой пары не имеет.







Совершенно очевидно, что в реальной дикой природе действуют совсем иные законы, чем в детских сказках и общение с сильным и агрессивным приматом вполне может закончиться для детеныша льва печально. Тем не менее основными врагами львов в ЮАР остаются не дикие собратья по саванне, а именно цивилизованные люди. Илон Маск планирует разместить в космосе несколько тысяч спутников

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