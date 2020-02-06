Автомобильный теракт в Иерусалиме: 14 пострадавших, один тяжелораненый

Теракт-наезд в израильской столице произошел около двух часов ночи. Автомобиль въехал прямиком в группу молодых людей на улице Давида Ремеза в квартале Бека, рядом с «первым вокзалом» — бывшей железнодорожной станцией начала прошлого века, превращенной в туристический объект.

Один из пострадавших в возрасте около 20 лет доставлен в реанимационное отделение больницы «Шеарей-цедек» в тяжелом состоянии со множественными травмами внутренних органов. Еще один (того же возраста) госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, 12 в легком состоянии доставлены в больницы «Шеарей-цедек» и «Хадасса» в Эйн-Кереме.

Раненых развозили как на обычных, так и на армейских машинах «скорой помощи».

«Приехав на место происшествия, мы увидели полный хаос, — рассказал санитар-мотоциклист «Скорой помощи» Узи Фархи. — На тротуаре лежали три молодых человека, еще девять находились рядом, они тоже пострадали. Мы провели первичный осмотр, один из пострадавших был без сознания, со множественными повреждениями органов, все остальные находились в сознании. У одного человека были травмы черепа и конечностей, он рассказал, что на них на высокой скорости наехал автомобиль. У еще одного лежавшего были легкие ушибы. Остальные девять передвигались сами, некоторые себя плохо чувствовали, у некоторых были незначительные ушибы. При помощи медицинских бригад ЦАХАЛа и находившихся на месте происшествия военных мы оказали пострадавшим первую помощь и развезли их по больницам. Состояние одного из пациентов было тяжелым, еще одного средним, у остальных легкие травмы».

По сообщению полиции, скорее всего, имел место намеренный наезд на террористической почве.