Февраль 6th, 2020

Александр Положинский покидает группу «Тартак»

Известный украинский певец, лидер группы «Тартак» и проекта «Бувье» принял решение отойти от творчества. Он поблагодарил поклонников за те годы, которые они были вместе с ним и попросил у них и коллектива извинения.

Александр Положинский заявил, что покидает группу «Тартак» и проект «Бувье». На своей странице в Фейсбуке он опубликовал видео, на котором рассказал о своем решении и попросил не беспокоить его вопросами по этому поводу.

Артист признается, что ему трудно сообщать об этом поклонникам и коллегам по коллективу, однако он вынужден сделать такой шаг. Александр не назвал причины его выхода из групп, но подчеркнул, что на этом жизнь не заканчивается. Он отметил, что, возможно, когда-то сможет рассказать, что привело его к такому поступку, однако сейчас он просто благодарит всех, кто был рядом с ним и поддерживал.

«Такие видосы не только трудно записывать, но и просматривать, чтобы понять, нормально хоть сказал. Но что тут скажешь? Это трудно и больно, но как чувствую, так поступаю и говорю. Спасибо всем за все хорошее, за любовь и поддержку! Еще раз прошу не беспокоить меня вопросами, может когда сам смогу и захочу все объяснить. А пока так. Простите! «, — написал Положинский под роликом.

Фанаты группы «Тартак» делятся своими впечатлениями от такого известия. Они расстроены заявлением своего любимца, однако уважают его решение и уверены, что совсем скоро услышат его новое творчество, а песни «Тартак» будут жить всегда.

Отметим, Положинского допрашивали в качестве свидетеля по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. На своей странице в Фейсбуке Саша отметил, что рассказал все, что знал и есть надежда, что виновных найдут и накажут. Известно, что Положинский должно свидетельствовать в этом деле еще раз.